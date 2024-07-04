تكنولوجيا: وان بلس تحدد يوم 16 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus Nord 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت وان بلس إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 16 من شهر يوليو الجاري، ومن المتوقع أن تقدم وان بلس هاتف OnePlus Nord 4 خلال هذا الحدث.

تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في ميلانو إيطاليا في 16 من هذا الشهر، حيث تقدم هاتف OnePlus Nord 4 الذي شغل عدد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية بعلامة OnePlus Ace 3V التجارية.

أيضاً من المقرر أن يتميز الإصدار المرتقب بشاشة AMOLED بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 1240 في 2772 بيكسل، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 2150-nit.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 7+ Gen 3، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5500 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة OxygenOS 14.

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