تكنولوجيا: سامسونج تبدأ العمل على تطوير هاتف Galaxy M55s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على تطوير هاتف Galaxy M55s من الفئة المتوسطة، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات “Wi-Fi Alliance”.

تقدم سامسونج غالباً إصدارات “S” من هواتفها الذكية المتوسطة، والتي تأتي بتحسينات مقارنة بالإصدارات الأصلية، واليوم تستعد سامسونج من جديد لإطلاق إصدار S من هاتف Galaxy M55.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات “Wi-Fi Alliance” بنموذج رقم SM-M558B، وهو ما يؤكد على أنه نموذج محسن من هاتف Galaxy M55 الذي عرف بنموذج رقم SM-M556B.

من جانب أخر لم تقدم التسريبات أي تفاصيل حول هاتف Galaxy M55s المرتقب، إلا أن التسريبات أكدت على دعم هذا الإصدار لأنماط ثنائية في الإتصال بشبكات Wi-Fi.

يذكر أن هاتف Galaxy M55 جاء بشاشة AMOLED Plus بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ونسبة سطوع 1000-nit.

كما تميز هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 2، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما تميز الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل، وانطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

المصدر