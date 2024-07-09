تكنولوجيا: جوجل تختبر ميزة جديدة في تطبيق Google Maps قد تشكل خطر على المستخدمين!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تختبر شركة جوجل ميزة جديدة في تطبيق Google Maps والتي تستهدف المستخدمين من قائدي السيارات وقد تشكل خطر على المستخدمين.

شارك “Anthony Higman” على منصة X اليوم تفاصيل حول ميزة جديدة تختبر من جوجل في تطبيق الخرائط والتي تعمل على دفع إقتراحات لقائدي السيارات أثناء القيادة، حيث تعمل هذه الإقتراحات على دفع مادة إعلانية للمحطات أو المواقع المقترح زيارتها.

ويؤكد “Anthony Higman” على أن المواقع التي يتم إقتراحها من التطبيق هي مواقع تدفع لشركة جوجل للإعلان في التطبيق.

كما أشار Higman إلى أن الإصدار التجريبي لهذه الميزة إقترح محطة توقف في الطريق بتقييم 2.9 فقط، لذا تستهدف الميزة التركيز على المادة الإعلانية فقط، كما تضيف هذه الميزة مادة إعلانية جديدة على الإعلانات التي يمر بها قائد السيارة في الطريق إلا أن هذه الميزة تشكل خطر في عرض الإعلانات في واجهة المستخدم أثناء القيادة.

ويعد عرض الإعلانات في واجهة المستخدم أثناء القيادة تشتيت للتركيز قد يؤدي إلى تعرض المستخدم للحوادث، حيث لا تختفي النافذة المنبثقة للمقترحات عند النقر على إلغاء، وذلك لدفع المستخدم للتفاعل الصوتي كبديل مما يضيف تشتيت جديد للمستخدم.

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