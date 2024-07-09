تكنولوجيا: تسريب الصور الرسمية لكل من OnePlus Pad 2 و Watch 2R و Nord Buds Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سوف تعلن OnePlus عن هاتف Nord 4 إلى جانب كل من Pad 2 و Watch 2R و Nord Buds 3 Pro في حدث في ميلانو بإيطاليا في 16 يوليو.

واليوم، تم تسريب جميع المنتجات القادمة، باستثناء الهاتف الذكي، بمظهر رسمي مع الصور.

يشاع أن OnePlus Pad 2 هو الإصدار الدولي من OnePlus Pad Pro الذي تم الإعلان عنه في الصين الشهرالماضي. يتميز الجهاز بمظهر مشابه بشكل لا يصدق لجهاز OnePlus اللوحي الأصلي، ولكنه من الداخل يحصل على معالج Snapdragon 8 Gen 3.

ويُشاع أن الجهاز اللوحي يأتي في مجموعتين من الذاكرة العشوائية/التخزين: 8/128 جيجابايت و 12/256 جيجابايت.

سيحتوي الجهاز اللوحي على شاشة LCD مقاس 12.1 بوصة وتردد 144 هرتز مع نسبة سطوع تصل إلى 900 نتس في المتر المربع، وبطارية تبلغ سعتها 9510 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 67 واط.

تم إطلاق ساعة Watch 2R أيضًا في الصين بالفعل، على الرغم من أنها تُعرف هناك ببساطة باسم إصدار واحد من OnePlus Watch 2. وعلى المستوى الدولي، طبقت الشركة لقب “R” للدلالة على منتج أقل تكلفة قليلاً.

كما انه من الواضح أن سماعات Nord Buds 3 Pro ستكون سماعة لاسلكية من الفئة المتوسطة. ومن المتوقع أن تصل باللونين النعناعي والأسود، لتتناسب تمامًا مع ألوان Nord 4.

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