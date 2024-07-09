تكنولوجيا: مصنع شاومي الذكي يمكنه أن يعمل 24 ساعة يوميًا بدون أشخاص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، Lei Jun على موقع Weibo أن مصنع إنتاج الهواتف الذكية من الجيل الجديد الموجود في مدينة Changping في بكين سيبدأ في العمل قريبًا.

وقد أصدر الرئيس التنفيذي أيضًا مقطع فيديو يوضح المزيد عن المصنع. وسيكون المصنع الجديد “مصنعاً مظلماً” يمكنه العمل 24 ساعة يومياً بدون عمال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للآلات الموجودة في المصنع أن تتعاون مع بعضها البعض. ويمكن للمصنع أيضًا إنشاء بيئة خالية من الغبار من تلقاء نفسه من خلال إزالة الغبار على مستوى الميكرون.

سيتم التحكم في جودة إنتاج المصنع بواسطة آلات ذكية مطورة ذاتيًا. كما يُزعم أن عملية الإنتاج يمكنها تصنيع وحدة هاتف ذكي واحدة كل ثانية.

ووفقًا للفيديو الترويجي، يعد المصنع الذكي مجرد خطوة صغيرة لشركة شاومي لاستكشاف المستقبل، الذي بدأ للتو.

وبحسب ما ورد استثمرت شركة شاومي 2.4 مليار يوان في تطوير عملية الإنتاج الجديدة. ويحتل المصنع الجديد في تشانغبينغ مساحة بناء تبلغ 81 ألف متر مربع.

كما قد تم اعتماده باعتباره “مؤسسة وطنية معيارية للتصنيع الذكي” مع بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 10 ملايين هاتف ذكي رائد. سيتولى هذا المصنع إنتاج الهواتف القابلة للطي القادمة؛ Xiaomi MIX Fold 4 و Xiaomi MIX Filp.

ومع ذلك، تستخدم شاومي الأتمتة في عملية الإنتاج الخاصة بها لفترة طويلة في هذه المرحلة. وتم الانتهاء من مصنع شاومي الذكي في Yizhuang، بكين وأصبح جاهزًا للإنتاج في وقت مبكر من عام 2019.

ووفقًا لتقرير سابق، تمت معالجة إنتاج أول هاتف قابل للطي على شكل كتاب للشركة، Xiaomi Mix Fold، بالكامل من خلال المصنع الذكي للمرحلة الأولى الموجود في ييتشوانغ، بكين.

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