تكنولوجيا: سامسونج تطلق سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro اللاسلكية بتصميم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج جيل جديد من السماعات اللاسلكية خلال مؤتمر Unpacked، والذي يتضمن Galaxy Buds3 وBuds3 Pro ويأتي بتصميم جديد يتضمن جذع على غرار سماعات ابل.

وتوضح سامسونج أن جذع سماعات Galaxy Buds3 وBuds3 Pro أوالذي يعرف من سامسونج بالشفرات سيتيح للمستخدم التحكم في السماعة وعناصر التشغيل أو التمرير إلى الأسفل والأعلى لضبط مستوى الصوتيات.

كما تأتي السماعات بمميزات الذكاء الإصطناعي، وتتميز Galaxy Buds3 Pro باثنان من المكبرات الصوتية ثنائية المسارات، مع مكبر tweeter بحجم 6.1مم، ومشغل ديناميكي بحجم 10.5مم، وأمبير مزدوج.

أيضاً تتضمن السماعات تحديث لبرامج SSC لتحسين جودة الصوتيات، وتدعم Galaxy Buds3 Pro إلغاء الضوضاء، حيث تعمل الميكروفونات في السماعة اللاسلكية على مراقبة محيط المستخدم لضبط حالة إلغاء الضوضاء، كما تعمل على مراقبة الأصوات والمحادثات المحيطة، وصفارة الإنذار.

وتعمل تقنية التعلم الآلي في السماعة على خفض الضوضاء القادمة من الطرف الأخر أثناء المكالمات الصوتية لتنقية ووضوح صوت الطرف الأخر، كما تعمل على نقل الصوتيات بسرعة 16 كيلو هرتز.

وتأتي سماعة Galaxy Buds3 Pro بإضاءة Blade Lights وهو شريط يمتد في حافة السماعة في جذع السماعة، ويمكن ضبط الإضاءة عبر تطبيق Wearable.

من جانب أخر تأتي سماعة Galaxy Buds3 بمحرك ديناميكي أحادي بحجم 11مم، وتدعم إلغاء الضوضاء التكيفية، ومعادل الصوتيات التكيفي لضبط قوة الصوتيات وفقاً لمحيط المستخدم.

وتتميز حافظة السماعة بغطاء شفاف، وتضم بطارية بقدرة 515mAh، ويضم إضدار Pro بطارية بقدرة 53mAh، وتستمر حتى 6 ساعات من التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء، ويصل الشحن إلى 26 ساعة مع الحافظة أو 7 ساعات مع تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء و30 ساعة مع الحافظة.

وتضم Buds3 بطارية بقدرة 48mAh لعمر شحن 5ساعات من التشغيل مع ميزة إلغاء الضوضاء أو 6 ساعات في حالة تعطيل الميزة، ومع الحافظة يصل عمر الشحن إلى 30 ساعة أو 24 ساعة مع ميزة إلغاء الضوضاء.

وتدعم السماعات مميزات Galaxy AI مثل الترجمة المباشرة عبر وضع الإستماع الذي يتيح الإستماع إلى ترجمة محاضرة كاملة، وتدعم سماعات Buds3 معايير IP57 في مقاومة الماء والغبار، وتتوفر السماعات للطلب المسبق في 24 من يوليو باثنان من الألوان هما الأسود والفضي.

وتقدم سامسونج سماعة Galaxy Buds3 Pro بسعر 250 دولار، بينما يأتي إصدار Galaxy Buds3 من السماعات اللاسلكية بسعر 180 دولار.

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