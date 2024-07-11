شكرا لقرائتكم خبر عن Samsung كشفت أحدثها.. مميزات الهواتف القابلة للطي وتقنية صناعتها والان نبدء بالتفاصيل

مميزات الهواتف القابلة للطي

بعض تقنيات صناعة الهواتف القابلة للطي

الدمام - شريف احمد - تواصل سامسونج الكشف عن أجدد الهواتف الذكية، لا سيما القابلة للطي، وهذه المرة أطلقت بها عدة مميزات جديدة.سامسونج كشفت عن "زد فولد 6" و"زد فليب 6"، الأول يحمل عدة مميزات، منها أنه يشبه الكتاب في فتحه، مع شاشة بحجم أكبر، واستخدامه في حال الإغلاق، مع وزن خفيف بسعر 1899 دولارًاأما الهاتف الثاني يفتح بطريقة تقليدية مع شاشة قابلة للانحناء، بينما يحتوي على شاشة أمامية صغيرة عند الإغلاق، تشتمل على عدة تطبيقات، بسعر 1099 دولارًا.وعن مميزات الهواتف القابلة للطي، فيمكن أن تشتمل على أهم ميزة ألا وهي تقليل نسب حوادث كسر الشاشات، كونها تشتمل على مواد مرنة، تعمل تلك المواد على تحملها بعض الظروف القاسية.كما تتميز الهواتف القابلة للطي أيضا، أنها تجمع مميزات الهاتف الذكي التقليدي، والتابلت، لا سيما أجهزة التابلت على وجه التحديد، التي يتراجع استخدامها مع انتشار الهواتف القابلة للطي.يضاف إلى المميزات السابقة، إتاحة العمل بيسر على المهام المختلفة، خاصة أن بعض الهواتف التي تُطوى تتميز بشاشة كبيرة تنقسم إلى جزئين، مما يسهل العمل في ذات الوقت على الكثير من المهام.يعد هاتف Galaxy Z Fold3 أول هاتف قابل للطي يتمتع بمقاومة فعالة للماء، ومن ضمن التقنيات التي استخدمتها سامسونج تقنية العزل المائي، مع منع دخول الغبار والسوائل، من خلال شريط مطاطي.كذلك استخدمت مواد مقاومة للتآكل، مع مواد تشحيم بجودة عالية، خصصتها للأجزاء المعدنية في الهاتف.كذلك أعلنت سامسونج سابقا عن استخدامها مادة "Armor Aluminum" وهي مادة قوية متينة، لجعل الهاتف أكثر خفة وليس ثقيلًا، بجانب تحمل الصدمات الخارجية وتقليل مخاطر الخدوش.