تكنولوجيا: تطبيق Find My Device يصل إلى 500 مليون عملية تنزيل على Google Play

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسط إطلاق الشبكة وأجهزة التتبع، تجاوز تطبيق Find My Device حوالي 500 مليون عملية تنزيل على متجر Google Play.

وأصدرت جوجل التطبيق في 11 ديسمبر 2013. ولسنوات عديدة، ظل تصميم التطبيق كما هو مع لوحة ألوان باللونين الأخضر والأبيض.

في بداية عام 2023، أعطت جوجل التطبيق تصميم Material 3 (والمظهر الداكن) الذي أسقط واجهة المستخدم المستندة إلى الخريطة مع دائرة الجهاز في الأعلى.

يتم الترحيب بالمستخدمين الآن بقائمة بسيطة من الأجهزة، مع تحديث google.com/android/find أيضًا لمطابقتها.

وستتيح لك جوجل البحث عن “العثور على هاتفي” والحصول على نفس الوظيفة. تمت إزالة ذلك قبل بضع سنوات، وأصبح تطبيق Find My Device أو موقع الويب مطلوبًا الآن.

هذا وبالاضافة إلى رؤية الموقع والحالة؛ البطارية والشبكة للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، وساعات Wear OS، وسماعات الرأس Fast Pair، وأجهزة التتبع الآن على الخريطة.

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