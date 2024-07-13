تكنولوجيا: تسريب خيارات الذاكرة والألوان الخاصة بهاتف Motorola Edge 50 Neo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة، وهو هاتف Motorola Edge 50 Neo، وفقًا لتسريب بواسطة Sudhanshu على 91mobiles.

سيكون الهاتف خليفة Motorola Edge 40 Neo وسينضم إلى مجموعة Edge 50 للشركة التي تتضمن بالفعل Edge 50 Pro و Edge 50 Ultra وEdge 50 Fusion.

ووفقًا للتسريب، سيكون Moto Edge 50 Neo متاحًا في إصدارين للتخزين: 8 جيجابايت من الذاكرة ك العشوائية مع 256 جيجابايت للتخزين و 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 512 جيجابايت للتخزين.

يكشف التسريب أيضًا عن خيارات الألوان لجهاز Moto Edge 50 Neo. وبحسب ما ورد سيأتي الهاتف باللون الرمادي والأزرق والاخضر. ومن المثير للاهتمام أن Sudhanshu يقترح أن بعض هذه الألوان ستكون معتمدة من Pantone، وهو أمر معتاد من موتورولا هذه الأيام.

المصدر