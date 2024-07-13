تكنولوجيا: Honor تطلق جهاز MagicBook Art 14 2024 بمعالجات Core Ultra 5 أو Core Ultra 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Honor في السوق الصيني مؤخراً جهاز MagicBook Art 14 2024 الذي يأتي بمعالج Core Ultra 5 أو Core Ultra 7، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام.

يتميز MagicBook Art 14 للعام 2024 بشاشة OLED بحجم 14.6 إنش، ودقة عرض 3120 في 2080 بيكسل، وأبعاد 3:2، كما تتميز الشاشة بنسبة سطوع 700-nit.

أيضاً ينطلق الجهاز بوزن 1.03 كجم، وسُمك 12.95مم، كما يتوفر الجهاز بمعالج Intel Core Ultra 5 125H في النموذج الأول، أو معالج Core Ultra 7 155H في النموذج الأعلى، مع كرت الشاشة Intel Arc.

كما يأتي بسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، ويضم الجهاز 6 من المكبرات الصوتية المميزة بتقنية صوتيات spatial، ودعم معايير DTS.

أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 60Wh لدعم شحن الجهاز بشكل كامل خلال 95 دقيقة، أو شحن نسبة 46% خلال 30 دقيقة.

ويدعم MagicBook Art 14 2024 تقنية NFC، والبلوتوث 5.3، كما يدعم إستشعار البصمة، وتقنية Wi-Fi 6، ويضم الجهاز اثنان من منافذ USB C على أن يدعم أحدهم معايير Thunderbolt 4، ويضم منفذ USB-A، ومنفذ HDMI، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر MagicBook Art 14 2024 باثنان من الألوان تشمل اللون الرمادي والأبيض، على أن يبدأ سعر الهاتف من 1075 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام ومعالج Core Ultra 5.

المصدر