تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Nubia قبل إنطلاق هاتف Z60 Ultra للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Nubia إعلان تشويقي لحدث إطلاق هاتف Z60 Ultra للأسواق العالمية، والذي ينطلق بنموذج “Leading Version” من رقاقة Snapdragon 8 Gen 3.

أكد الإعلان التشويقي الذي نشر مؤخراً من Nubia على خطط الشركة لإطلاق Z60 Ultra للأسواق العالمية بعد إنطلاق الهاتف في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

وتعد نقطة التسويق الأولى في هذا الإصدار في رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 التي تدعم رفع تردد التشغيل، والتي قدمت أيضاً في هاتف Red Magic 9S.

ويضم المعالج نواة Cortex-X4 الرئيسية التي تأتي بسرعة 3.4GHz، كما تم تعزيز سرعة كرت الشاشة بنسبة 1GHz.

يذكر أن هاتف ZTE nubia Z60 Ultra يأتي بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 697 دولار.

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