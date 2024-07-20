شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "For You" قسم جديد بمتجر تطبيقات أبل.. هكذا تستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

حدثت شركة أبل متجر التطبيقات الخاص بها، إذ وفرت خيارات جديدة وإعدادات تخصيص، حيث تم تجديد أحدث تحديث لمنصة التسوق الخاصة بشركة أبل حيث يمكن للمستخدمين التعرف على أجهزة الشركة واستكشافها وشرائها، بما في ذلك قسم "For You" الذي يزعم أنه يوفر للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا.

كما قامت شركة أبل بتحديث خيارين موجودين في واجهة مستخدم التطبيق، على الرغم من أنهما لا يزالان يبدو أنهما يقدمان نفس وظائف التنقل.

كما تم تحديث تطبيق Apple Store بإضافة اقتراحات مخصصة، ووفقًا لملاحظات إصدار Apple، يقدم قسم "For You" في تطبيق Apple Store الآن اقتراحات ذات صلة، كما يمكنه إعلام المستخدم بالحملات الترويجية الجارية، مثل عروض Apple Music المجانية أو الإصدارات التجريبية المحدودة لـ Apple TV+.

في غضون ذلك، تم استبدال خيار المتجر بـ المنتجات ، وأصبح خيار Go Further مرئيًا الآن بدلاً من الجلسات، ومع ذلك، لا تزال كلتا الوظيفتين تنتقلان إلى صفحاتهما السابقة، حيث تنقل الأولى المستخدمين إلى شاشة التسوق، بينما تنقل الثانية جلسات Apple.



وبالإضافة إلى هذه التغييرات، قدمت شركة أبل أيضًا ميزة جديدة لجمع البيانات تجمع معلومات حول اشتراكات المستخدم وأنشطة التسوق الخاصة به لتقديم اقتراحات.

ومع ذلك، يُقال إن هذه ميزة اختيارية، مما يعني أن المستخدمين لن يتم تسجيلهم فيها تلقائيًا، وتقول أبل إن المستخدمين يمكنهم تعديل هذه الإعدادات عبر الإعدادات.

كما يتضمن التحديث سلسلة فيديو جديدة تسمى "اليوم في Apple" ، وهي تتألف من مقاطع فيديو قصيرة تقدم معلومات حول أجهزة Apple ونصائح تتعلق بميزاتها. وتنص ملاحظات الإصدار الكاملة لتطبيق Apple Store على ما يلي:

* تجربة جديدة ومُنظَّمة بشكل أفضل تسهل عليك العثور بسرعة على المحتوى الأكثر صلة في علامة التبويب "لك"، والتسوق لأحدث المنتجات في علامة التبويب "المنتجات"، وتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة التي تمتلكها بالفعل في علامة التبويب .

* شاهد سلسلة الفيديو الجديدة من Today at Apple مع الضيوف المميزين الذين سيشجعونك على القيام بالمزيد باستخدام أجهزتك.

* توفر لك الخيارات الجديدة لتخصيص إعدادات الخصوصية والتفضيلات الخاصة بك تحكمًا أكبر في كيفية استخدام Apple للبيانات التي تشاركها معنا.

يمكنك تنزيل تطبيق Apple Store مجانًا على أجهزة Apple مثل iPhone وiPad وMac وApple Watch.