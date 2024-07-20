خبير يوضح سبب عدم تأثر مصر بالخلل التقني الذي ضرب العالم

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المهندس محمد مغربي، الخبير في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، عن تفاصيل الخلل في أنظمة التشغيل الإلكتروني العالمية والذي نتج عن شركة "كراود سترايك" للأمن السيبراني، وأثر على العديد من الأنظمة الإلكترونية الحيوية مثل المطارات والبنوك والموانئ وغيرها.

وأشار مغربي خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن تأثير هذا الخلل شمل أيضا النظام الصحي في بريطانيا، وذلك لاعتمادهم بشكل كبير على نظام التخزين السحابي "كلاود"، ولكن لحسن الحظ، فإنّ مصر لم تتأثر بهذا الخلل نظرًا لامتلاكها بنية تحتية معلوماتية قوية تشمل نظام تخزين بيانات ومراكز معلومات محلية خاصة بها.

ونوه أن مصر لم تتأثر بسبب اعتمادنا على نظام "الداتا سنتر" وكلاود ببعض المؤسسات خاص بنا، وهذا ضمن خطة البنية التحتية المعلوماتية الذي نفذته الدولة ضمن خطة مصر 2030.

وفي ختام حديثه، أكد السيد مغربي على أهمية امتلاك الدول مراكز بيانات محلية ونظام كلاود خاص بها، وهو ما أظهر نجاح وفعالية الخطط التي اتبعتها الحكومة المصرية في تطوير بنيتها التحتية المعلوماتية.