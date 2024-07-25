تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف iPhone 17 Slim القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط ابل للتوقف عن إطلاق هاتف iPhone Plus في سلسلة iPhone 17، على أن تستبدل هذا الإصدار بهاتف iPhone 17 Slim، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات هذا الإصدار.

تقدم ابل إصدار iPhone 17 Slim بتصميم فائق النحافة على غرار جهاز iPad Pro، ولقد أوضح المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقرير نشر مؤخراً مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” إلى أن هاتف iPhone Plus الحالي سجل شحنات من 5 إلى 10%، وهي نسبة منخفضة في الشحنات أدت إلى إتجاه ابل لإستبدال هذا الإصدار.

ومن المقرر أن يتميز هاتف iPhone 17 Slim بحجم شاشة 6.6 إنش، ودقة عرض 1260 في 2740 بيكسل، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج A19 بينما تأتي إصدارات iPhone 17 Pro برقاقة معالج A19 Pro.

كما تستمر ابل في تصميم “Dynamic Island”، أيضاً يتميز إطار هذا الإصدار بتصميم معدني يتضمن سبائك التيتانيوم لدعم الهاتف بوزن خفيف، إلا أن التيتانيوم يأتي بنسبة أقل مقارنة بإصدارات Pro.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن iPhone 17 Slim يضم شريحة مودم 5G مطورة من ابل، أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية واحدة.

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