تكنولوجيا: Oppo تدعم هاتف Find X8 Ultra القادم بتصميم فائق النحافة وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Oppo في العمل على تطوير Find X8 Ultra، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن أن هذا الإصدار يأتي بتصميم فائق النحافة وبطارية بسعة ضخمة.

ينطلق هاتف Find X8 Ultra خلال الفترة القادمة بمجموعة من التحسينات مقارنة بالإصدار السابق، حيث يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh.

كما تؤكد التفاصيل التي جاءت من شركة Oppo على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم أنحف مقارنة بالإصدار السابق.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Find X8 Ultra بميزة دعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع تصميم زجاجي في الغطاء الخلفي وتصميم نهائي غير لامع.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم نحيف بسماكة 9.5مم، مع وحدة كاميرة صغيرة، ومن المقرر أن تتميز بطارية الهاتف بتقنية Oppo الجديدة “Glacier”.

ومن المتوقع أن يأتي Oppo Find X8 Ultra بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن اثنان من كاميرات periscope، كما يتميز الهاتف بشاشة OLED منحنية من الجهات الأربعة، بمعدل تحديث 120 Hz، وجودة عرض QHD+.

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