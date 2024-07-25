تكنولوجيا: موتورولا تؤكد هاتف Moto Edge 50 أنحف الهواتف بمعايير MIL-STD-810H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت موتورولا يوم الأول من أغسطس لكشف النقاب عن هاتف Moto Edge 50 وهو أول إصدار في العالم يجمع بين التصميم النحيف ودعم معايير MIL-STD-810H.

أشارت التسريبات السابقة إلى خطط موتورولا لإطلاق أول الهواتف الذكية المميزة بمعايير MIL-STD-810H والتصميم النحيف، واليوم تؤكد الشركة على أن الإصدار المرتقب هو Moto Edge 50.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بشكل رسمي في حدث يعقد في السوق الهندي في الأول من أغسطس، ولقد إستعرضت الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم تصميم Moto Edge 50.

وتؤكد الإعلانات التشويقية على أن الهاتف يأتي بشاشة P-OLED بحجم 6.67 إنش، وتصميم منحني، كما تدعم الشاشة جودة عرض 1.5K.

كما تتميز الشاشة بعمق ألوان 10بت، وتدعم تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، أيضاً تدعم الشاشة سطوع بنسبة 1900 nits، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، كما يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المقرر أن يدعم الهاتف تحديث النظام حتى 3 سنوات، وتحديث برمجيات الحماية حتى 4 سنوات.

كما يدعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف Moto Edge 50 بمستشعر Sony Lytia 700C رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.56، كما يضم كاميرة telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير رقمي حتى 30 مرة وتكبير بصري حتى 3 مرات.

أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويعد Moto Edge 50 أول إصدار في العالم يجمع بين التصميم النحيف ودعم معايير MIL-STD-810H العسكرية لمقاومة السقوط العرضي، والصدمات، والحرارة المرتفعة أو المنخفضة، كما يدعم الهاتف معايير IP68، ويتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان.

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