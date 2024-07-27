تكنولوجيا: Realme تكشف عن تفاصيل جديدة حول هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت Realme تفاصيل جديدة حول إصدارت الشركة القادمة من هواتف Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus قبل الإعلان الرسمي في 30 من يوليو.

تعقد شركة Realme مؤتمرها القادم في نهاية الشهر الجاري لكشف النقاب عن هواتف Realme 13 Pro، ولقد كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت من الشركة عن دعم هذه الإصدارات بسعة بطارية 5200 mAh، إلى جانب تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً ينطلق هاتفي Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus برقاقات من سلسلة Snapdragon 7، إلا أن Realme لم توضح فئة الرقاقة بشكل دقيق.

وتدعم الشركة هذه الإصدارات باثتان من المستشعرات بدقة 50 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري، كما يعد هاتف Realme 13 Pro Plus الإصدار الأول الذي ينطلق للأسواق بمستشعر سوني “Sony LYT-701″، كما أنه أول الهواتف الذكية المميزة بمستشعر Sony LYT-600 مع عدسات periscope لتكبير بصري حتى 3 مرات وتكبير رقمي حتى 120 مرة.

كما تدعم الشركة هاتفي Realme 13 Pro وRealme 13 Pro Plus بنظام “Hyperimage Plus” الذي قدم مؤخراً من الشركة والذي يقدم وضوح فائق بتقنية الذكاء الإصطناعي.

أيضاً من المقرر أن تأتي هذه الإصدارات بمميزات الذكاء الإصطناعي في الكاميرة، مثل ميزة “الإزالة الذكية للكائنات”، وتعزيز الصور الجماعية إلى جانب ميزة التركيز على تكبير الصوتيات.

يذكر أن هذه الإصدارات تأتي بتصميم مستوحى من أعمال الرسام الفرنسي “مونيه”، على أن تتوفر هذه الإصدارات بألوان الأخضر والذهبي، مع طبقة من Gorilla Glass 7i للحماية.

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