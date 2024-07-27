تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن إختيارات ألوان Google Pixel 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف Pixel، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ألوان هاتف Google Pixel 9.

كشفت التفاصيل السابقة عند فيديو تشويقي لسلسلة هواتف Pixel 9، إلى جانب الحافظة المخصصة لإصدارات جوجل من هواتف Pixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL، واليوم تستهدف أحدث التسريبات المصورة التركيز على ألوان إصدار Pixel 9 بشكل خاص.

وتؤكد التسريبات المصورة على أن هاتف Pixel 9 يأتي بإختيارات ألوان تتضمن اللون الوردي، والأخضر، والبورسلين وأيضاً Obsidia.

كما تؤكد التسريبات المصورة من جديد على أن جوجل تقدم هاتف Pixel 9 بتصميم جديد لوحدة الكاميرة الخلفية، حيث تتميز وحدة الكاميرة بتصميم بيضاوي إلا أن وحدة الكاميرة لن تصل إلى الإطار الجانبي للهاتف.

ويأتي هاتف Pixel 9 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية على غرار Pixel 8، بينما تأتي إصدارات Pro بكاميرة ثالثة بعدسات telephoto.

أيضاً من المقرر أن يتميز Pixel 9 بإطار غير لامع، بينما يأتي الغطاء الخلفي بتصميم لامع، وينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Tensor G4.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.3 إنش، وتتميز إعدادات الكاميرة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10.5 ميجا بيكسل.

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