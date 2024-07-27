تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Nothing Phone (2a) Plus المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Nothing مؤتمرها القادم في 31 من شهر يوليو الجاري لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2a) Plus، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات اليوم تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

ينطلق هاتف Phone (2a) Plus خلال أيام برقاقة معالج Dimensity 7350، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وهو ما أكدت عليه الشركة في إعلانات تشويقية سابقة.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف Plus لن يأتي بحجم أكبر، حيث تؤكد التفاصيل الجديدة على أن هذا الإصدار يأتي بنفس حجم الشاشة المميز لإصدار Phone (2a).

ومن القرر أن يأتي هاتف Nothing Phone (2a) Plus بألوان الرمادي والأسود، كما يتميز بتصميم نهائي مختلف عن الإصدار الأصلي.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Plus يأتي بتحسينات في كاميرة السيلفي التي تتميز بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 50W.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Nothing Phone (2a) Plus بإختيارات في الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يدعم سعة تخزين 256 جيجا بايت.

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