تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Xiaoxin Pad Pro مع إصدارها الخاص Comfort

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن جهاز Xiaoxin Pad Pro اللوحي في السوق الصيني، مع إصدار الشركة الخاص Comfort بمعالج Dimensity 8300.

يأتي إصداري لينوفو اليوم من أجهزة Xiaoxin Pad Pro و Comfort بشاشة بحجم 12.7 إنش، وجودة عرض 2.9K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، ومعايير ألوان P3، وتقنية Dolby Vision.

كما ينطلق إصدار Comfort بشكل خاص بإختيار للقراءة في الشاشة يحاكي الصفحات، والذي يتميز بإضاءة منخفضة تدعم القراءة على الشاشة المميزة بحجم 12.7 إنش، مع إنسيابية في اللمس على الشاشة بنسبة 70% أكثر

وتؤكد لينوفو على تعزيز محاكاة الصفحات في هذا الإصدار بنسبة 63%، لدعم المستخدمين في قراءة الكتب الإلكترونية والوثائق.

كما يختلف الإصدارين في الذاكرة العشوائية، حيث يتوفر الإصداراين بنماذج مميزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، بينما يتوفر الإصدار الرئيسي بنموذج يدعم ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

أيضاً تدعم لينوفو جهازي Xiaoxin Pad Pro و Comfort برقاقة معالج Dimensity 8300، كما تتميز الأجهزة بقدرة بطارية 10200 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، وتضم الأجهزة مكبرات صوتية رباعية بتقنية JBL، كما تدعم الأجهزة قلم stylus بإستجابة سريعة عند 9.6 مللي ثانية.

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