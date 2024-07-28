تكنولوجيا: هاتف Vivo Y37 5G ينطلق رسمياً برقاقة Dimensity 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo اليوم عن هاتف Vivo Y37 5G الذي ينطلق برقاقة Dimensity 6300، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويتوفر بسعر يبدأ من 165 دولار تقريباً.

ينطلق هاتف Vivo Y37 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويتميز هذا الإصدار بإطار بتصميم مسطح، كما يدعم الهاتف رقاقة Dimensity 6300، وينطلق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل يمكن أن تدعم التكبير الرقمي حتى 10 مرات، من جانب أخر يدعم هاتف Y37 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم الهاتف الإتصال باثنان من أنماط شبكات 5G.

كما ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS 4 التي تنطلق بنظام تشغيل Android 14، ومن المقرر أن يتوفر Vivo Y37 5G بعدد من النماذج التي تختلف في الذاكرة العشوائية وسعة التخزين بدءاً من النموذج الرئيسي الذي يتوفر بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، وصولاً إلى أعلى نموذج الذي يتميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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