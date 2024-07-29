تكنولوجيا: تسريبات من Geekbench تكشف عن تفاصيل آداء رقاقة Exynos 1580

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench بعض التفاصيل الجديدة حول آداء رقاقة Exynos 1580 القادمة من سامسونج.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من معالجات Exynos من الفئة المتوسطة، ولقد كشفت التسريبات التي جاءت من Geekbench عن آداء الرقاقة القادمة التي تتميز بآداء يحاكي رقاقات Snapdragon 888 وExynos 2100 التي أطلقت في 2022.

أيضاً كشفت التسريبات عن أن الرقاقة الجديدة ستضم نواة رئيسية بسرعة 2.91 GHz، مع 3 من الأنوية بسرعة 2.6 GHz، و4 من الأنوية بسرعة 1.95 GHz على غرار رقاقة كوالكوم Snapdragon 888.

ولقد سجل معالج Exynos 1580 عدد 1000 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و3678 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة في إختبارات Geekbench 5.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقة Exynos 1580 ستقدم للمرة الأولى في هاتف سامسونج القادم Galaxy A56، أيضاً من المتوقع أن تأتي الرقاقة بتحسينات في الآداء والكفاءة.

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