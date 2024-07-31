شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز المميزات الجديدة فى Apple Podcasts فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تطبيق Apple Podcasts في التحسن، فقد أطلق التطبيق إحدى المميزات الجديدة المفضلة، وهي النصوص، في وقت سابق من هذا العام، وعندما يصل iOS 18 هذا الخريف، سيحظى Podcasts بعدد من الترقيات الرائعة الأخرى.

إليك جميع الميزات الجديدة القادمة إلى Apple Podcasts في iOS 18:

علامات الفصول في شريط التمرير

إذا كان البودكاست يقدم فصولاً، فستشاهد الآن كل هذه الفصول محددة في شريط التمرير، وسيتم عرض عنوان الفصل الحالي أعلى شريط التمرير أيضًا.

ويوفر هذا التغيير بديلاً لطيفًا لاستخدام قائمة الفصول المخصصة. في المرة التالية التي تتصفح فيها شريط التمرير، ستحصل على السياق الإضافي الذي توفره علامات الفصول.

مشاركة الروابط المختومة بالوقت

كانت مشاركة المحتوى الصوتي الطويل دائمًا تحديًا، حيث تقدم تطبيقات البث الصوتي التابعة لجهات خارجية منذ سنوات روابط مختومة بالوقت يمكنك مشاركتها للانتقال مباشرة إلى جزء معين من العرض، والآن، تقوم Apple Podcasts بذلك أيضًا.

الآن عندما تشارك بثًا صوتيًا، سترى لافتة في الجزء العلوي من ورقة المشاركة تقول "من البداية" - انقر فوق هذا وستجد خيار المشاركة بختم زمني محدد بدلاً من ذلك.

أو، عند عرض نص البث الصوتي، يمكنك الضغط لفترة طويلة على الفقرة التي ترغب في مشاركتها، وسترى خيارًا لمشاركة رابط بهذا الختم الزمني.

نتائج بحث أسرع

يحصل البث الصوتي على تجربة بحث مطورة في نظام التشغيل iOS 18، ففي السابق، كنت بحاجة إلى إدخال استعلام بحث كامل قبل الحصول على أي نتائج، وقد قدم نظام التشغيل iOS 17 اقتراحات الاستعلام أثناء الكتابة، ولكنك لن ترى نتائج البث الصوتي الفعلية حتى ترسل بحثك.

الآن، تمامًا مثل تطبيقات الموسيقى والتلفزيون، سيعرض تطبيق Podcasts نتائج البحث مع كل حرف تكتبه. إنه يوفر الكثير من الوقت ويجعل عمليات البحث أسهل من أي وقت مضى.

الفصول المرتبطة في أوصاف الحلقات

إذا كنت تستمع إلى الكثير من البث الصوتي الذي يركز على التكنولوجيا، وخاصة البث الصوتي الذي يركز على Apple، فمن المحتمل أنك معتاد على أن تقدم هذه العروض علامات للفصول، ومع ذلك، تستخدم العديد من البث الصوتي خارج المجال التقني وسيلة مختلفة لتوفير الفصول: فهي تسرد الطوابع الزمنية في وصف الحلقة.

ملخص Apple Podcasts في iOS 18

لا يزال سوق البث الصوتي يشهد منافسة متزايدة من لاعبين مثل YouTube وSpotify، لذا فإن جهود Apple لتحسين تطبيق Podcasts الخاص بها موضع ترحيب.

الترقيات في iOS 18 ليست ضخمة، لكنها تحدث فرقًا ذا مغزى، جنبًا إلى جنب مع ميزة النسخ الحديثة، تجعل Apple Podcasts منافسًا جديرًا باحتياجات البث الصوتي الخاصة بك.