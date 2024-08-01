شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى لشركة Reddit يطلب من مايكروسوفت الدفع مقابل محتواها والان مع تفاصيل الخبر

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Reddit ستيف هوفمان مايكروسوفت ومحركات البحث الأخرى للذكاء الاصطناعي لعدم دفعها مقابل المعلومات التي تحصل عليها من Reddit، حيث أبرمت Reddit صفقات مع شركات مثل Google وOpenAI لتلقي تعويضات مقابل استخدام منشوراتها ومعلوماتها.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإن مايكروسوفت كانت واحدة من العديد من الشركات التي رفضت التفاوض، وقال هوفمان: "بدون هذه الاتفاقيات، ليس لدينا أي رأي أو معرفة بكيفية عرض بياناتنا وما هي الاستخدامات التي تُستخدم من أجلها، مما وضعنا الآن في موقف حظر الأشخاص الذين لم يكونوا على استعداد للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استخدام بياناتنا أو عدم استخدامها".

وأضاف هوفمان، أنه إذا استمرت مايكروسوفت ومواقع البحث الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في استخدام معلومات Reddit دون تعويض مناسب، فسيتعين حظرها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد مصدر، أن رفض مايكروسوفت العمل بشروط خدمة Reddit أدى إلى حظر Bing.

كما قال متحدث باسم Reddit، "يجب على أي شخص يصل إلى محتوى Reddit الالتزام بسياساتنا، بما في ذلك تلك الموضوعة لحماية مستخدمي Reddit، نحن انتقائيون بشأن من نعمل معه ونثق به فيما يتعلق بالوصول على نطاق واسع إلى محتوى Reddit."