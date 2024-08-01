تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Poco M6 Plus بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 AE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco اليوم عن هاتف Poco M6 Plus الذي يأتي بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 AE، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

يتميز هاتف Poco M6 Plus بشاشة LCD بحجم 6.79 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف M6 Plus بمستشعر Samsung ISOCELL HM6 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بتقنية دمج البيكسل 9 في 1، كما تتميز الكاميرة بفتحة عدسات f/1.75، وتأتي كاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بواجهة Xiaomi HyperOS، ونظام تشغيل Android 14، وتؤكد علامة Poco التجارية على أن الهاتف يدعم اثنان من تحديثات الأندوريد، و4 من تحديثات برمجيات الحماية.

ويضم Poco M6 Plus منفذ IR، ويدعم اثنان من شرائح SIM، كما يدعم الهاتف بطاقة microSD، وينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5030 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ويتوفر هذا الإصدار بإختيارات في الألوان تشمل البنفسجي، والفضي، والأسود، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، وسعر 161 دولار.

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