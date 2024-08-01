تكنولوجيا: سلسلة iQOO Z9s تنطلق رسمياً في 21 من أغسطس في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة iQOO مؤتمر في 21 من أغسطس في السوق الهندي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف iQOO Z9s.

شارك “Nipun Marya” الرئيس التنفيذي لشركة iQOO إعلان تشويقي على منصة X اليوم أكد من خلاله على خطط الشركة لإطلاق سلسلة iQOO Z9s في حدث يعقد في 21 من أغسطس، كما كشف الإعلان التشويقي عن تصميم Z9s Pro المميز بشاشة منحنية.

ولقد رصد هاتف iQOO Z9s Pro في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل في مستشعر Sony LYT-600.

ويضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، ومن المتوقع أن ينطلق Z9s Pro بسعر يبدأ من 300 دولار، بينما يضم iQOO Z9s رقاقة Dimensity 7300 وينطلق بسعر يبدأ من 240 دولار.

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