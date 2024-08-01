تكنولوجيا: هاتف Motorola Edge 50 ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 7 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورلا اليوم عن هاتف Motorola Edge 50 الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، ويدعم معايير MIL 810H للمقاومة، ويأتي بسعر 334 دولار.

يأتي هاتف Motorola Edge 50 بشاشة pOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، وتأتي كاميرة السيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف الإصدار الخاص من معالج Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Edge 50 بمستشعر Sony LYT-700C رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، بينما تأتي الكاميرة الأخيرة بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 13 ميجا بيكسل.

وينطلق Edge 50 بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Hello UI، على أن يدعم 2 من تحديثات الأندوريد، و3 سنوات من تحديثات برمجيات الحماية.

كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 68W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W، ويتميز الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ومعايير MIL 810H العسكرية لمقاومة ظروف الطقس المختلفة، والسقوط العرضي.

وينطلق هذا الإصدار بسماكة 7.79مم، لذا يعد من أنحف الهواتف الذكية المميزة بمعايير MIL 810H، ومن المقرر أن يتوفر Motorola Edge 50 بألوان الأخضر، والرمادي وأيضاً لون البرتقالي الفاتح، على أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بسعر 334 دولار.

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