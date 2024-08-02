شكرا لقرائتكم خبر عن الكثير من الأكشن والإثارة.. أهم ألعاب شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر الجميع شهر سبتمبر الذي ستزداد معه وتيرة الإصدارات القوية من الألعاب، إلا أن شهر أغسطس يأتي محملًا ببعض الإصدارات المميزة التي تستحق الانتباه، إليكم أهمها:

SteamWorld Heist II

بعد 9 سنوات على صدور لعبة الاستراتيجية SteamWorld Heist عن استوديوهات Image & Form Games ، يأتي شهر أغسطس بالجزء الثاني للعبة من تطوير استوديوهات Thunderful Group .



في اللعبة سنحاول تجميع فريق من الروبوتات ومواجهة الرجال الآليين لفريق روبوتات آخر، اللعبة مخصصة للاعب المنفرد، وتعتمد على نظام التخطيط بالقتال. وهذا الجزء يركز أكثر على القتالات البحرية وصراع المركبات بقصة اللعبة.



Black Myth: Wukong

واحدة من المشاريع التي لاقت اهتمامًا كثيرًا منذ الكشف عنها، لعبة تقمص الأدوار والأكشن Black Myth: Wukong ، تأتي اللعبة من فريق التطوير Game Science ، وهي مقتبسة من الرواية الصينية الشهيرة Journey to the West .

ستكون اللعبة هي الفصل الأول من الرواية، البطل شخصية "القرد" وهو المختار لإنقاذ العالم، وسيخوض اللاعب مغامرات بمناطق مختلفة، يواجه خلالها أسراب من الأعداء وزعماء عمالقة.

اللعبة ستأتي أيضًا لأجهزة الإكس بوكس سيريس، ولكن بوقت لاحق بعد باقي المنصات.

Concord

مع توجه شركة سوني لتقديم الألعاب الخدماتية، والتي بدأت هذا العام بلعبة Helldivers 2 ، يحل شهر أغسطس مع التجربة الثانية بلعبة التصويب هذه المرة Concord ، من تطوير أستوديوهات Firewalk Studios .

تحاكي اللعبة بشكل ما سلسلة ألعاب أوفرواتش، تبدأ المغامرة بواحد من المخلوقات الفضائية ذات التصنيف المختلف بالقتال، ويكون على اللاعب جمع فريق من الأصدقاء لخوض التحديات. وستتيح اللعبة 16 شخصية مختلفة لتجربتها مع صدور اللعبة.

واللعبة هي الجزء الثالث من هذه السلسلة التي تستكمل الأحداث مباشرة بعد الجزء السابق.