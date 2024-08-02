خبير أمن سيبراني يحذر من طريقة جديدة لسرقة الحسابات

الشارقة - اميمة ياسر - حذر الدكتور محمد حسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بمؤسسة القادة، من طريقة جديدة وسهلة تستخدم بكثافة في الوقت الحالي لسرقة حسابات فيسبوك.

وأوضح خلال لقاء مع برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الخميس، أن المستخدم يتلقى إشعارًا من الشركة التي الخاصة بتطبيقات التواصل الاجتماعي؛ يفيد بِأنه انتهك معايير الخصوصية، موضحا أن وضع الهاكر شعار الشركة؛ يجعل المستخدم يعتقد أن الرسالة حقيقية، رغم أنها رسالة تصيد.

وأشار إلى أن هذه الطريقة منتشرة بشكل كبير ولحظي في الوقت الحالي، موضحا أن المتسلل يضع رابطًا في الإشعار، يفترض أن يوضح أسباب انتهاك المستخدم لحقوق الملكية أو المعايير، وبمجرد ضغط المستخدم على الرابط وتسجيل البيانات؛ يتمكن الهاكر من إدارة الحساب وتغيير البيانات الأساسية لصاحب الحساب.

وذكر أنه بمجرد دخول المستخدم إلى الرابط يطلب منه إدخال كلمة المرور واسم المستخدم، ومن ثم يبدأ الهاكر في سرقة البيانات، وتغيير البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف والمصادقة، ويصبح المتحكم الرسمي في الحساب، وينشر عليه منشورات، ويرسل رسائل عبر ماسنجر تحتوي على نفس الرابط لسرقة حسابات الأصدقاء.

وأضاف أن الهاكر يطلب فدية مالية مقابل إعادة الحساب إلى صاحبه، منوها أنه حتى بعد دفع المال؛ لا يعيد الحساب، ويطلب أموالا أخرى.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراء قانوني من خلال تحرير محضر، لا سيما وأن الهاكر ينشر منشورات غير أخلاقية على الحساب، مضيفا أن جهاز مكافحة جرائم الإنترنت يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.