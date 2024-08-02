شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أشهر.. تحديثات مرتقبة بهاتف أيفون بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

تحديثات الذكاء الاصطناعي

مبيعات آبل بالربع الثالث

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الدمام - شريف احمد - توقعت شركة آبل الأمريكية للإلكترونيات قفزة في تحديثات الهاتف إيفون خلال الشهور المقبلة بفضل خواص جديدة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يساعدها في تعزيز المبيعات التي تراجعت مؤخرا، لاسيما في الأسواق الصينية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة توماس كوك قوله، خلال مؤتمر لمناقشة نتائج الربع الثالث من العام، إن الوظائف الذكية المقبلة في أبل سوف تعطي المستهلكين سببًا جديدًا لشراء الهواتف الجديدة. وأضاف: "الوقت سانح الآن لتقديم دورة تحديثات ضرورية".وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحسنت فيه نتائج الشركة في الربع الثالث رغم تراجع المبيعات في الصين. وعادت أبل إلى تحقيق نمو في عائدات خلال الربع السنوي المنتهي يوم 29 يونيو حيث زادت عائداتها بنسبة 5% لتصل إلى 85.8 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون أن تصل عائدات الشركة إلى 84.5 مليار دولار.غير أن المبيعات في الصين تراجعت بنسبة 6.5% لتصل إلى 14.7 مليار دولار، فيما كان الخبراء في وول ستريت يتوقعون أن تحقق الشركة مبيعات في الصين بقيمة 15.3 مليار دولار.وقال المدير المالي للشركة لوكا مايسري: "ندرك أن سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية، ولكننا نبلي بلاء حسنا في سياق الاقتصاد العام"، مضيفا لشبكة تليفزيون بلومبرج أن "أبل لديها ثقة في السوق، لا نعرف محتوى كل فصل من فصول الكتاب، ولكننا واثقون للغاية على المدى الطويل".