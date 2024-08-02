شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاعات فى الراديو بجميع أنحاء العالم بعد مجموعة من العواصف الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

حذر العلماء من الاضطرابات الناتجة عن مجموعة من العواصف الشمسية خاصة بعد الإبلاغ عن انقطاعات في الراديو في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقت الشمس ما لا يقل عن 15 تيارًا من البلازما، أو القذف الكتلي الإكليلي (CMEs)، في آخر 24 ساعة تسببت في اضطرابات في الاتصالات فوق أجزاء من إفريقيا وآسيا عندما اصطدمت بالأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر أجهزة التتبع التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، أن الاضطرابات تتحرك نحو الولايات المتحدة، ويمكن أن يتسبب هذا النوع من النشاط الشمسي في حدوث مشكلات في عمليات الأقمار الصناعية في الفضاء، والاتصالات الجوية والبحرية وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

كما أشارت NOAA، إلى أن انقطاعات الراديو من المرجح أن تستمر حتى 4 أغسطس على الأقل، مما من المرجح أن يؤثر على أجهزة الراديو والاتصالات الجوية والبحرية وعمليات الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن تجلب العواصف الشفق القطبي كما هو الحال في العديد من الولايات الشمالية، بما في ذلك نيويورك.

شهدت الشمس مستويات عالية من النشاط في الأسبوع الماضي، حيث يوجد 12 بقعة شمسية نشطة، وقال خبراء الطقس الفضائي إن النشاط الأخير هو "تسونامي من العواصف الشمسية".

وغالبًا ما تكون البقع الشمسية أكبر من الكواكب، وتبدو داكنة على سطح الشمس، وتتشابك خطوط المجال المغناطيسي بالقرب من البقع الشمسية وتتقاطع وتعيد تنظيمها، ويمكن أن يتسبب هذا في انفجار للطاقة يسمى الوهج الشمسي.

تظهر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن تيارًا آخر من البلازما من المقرر أن يضرب الأرض، مما من المرجح أن يشعل عاصفة جيومغناطيسية، وهو اضطراب كبير في المجال المغناطيسي للأرض يؤثر على مدارات الأقمار الصناعية ويؤدي إلى انقطاع التيار اللاسلكي.

وأشارت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أنه خلال الـ 24 ساعة القادمة، سيكون هناك 75% من التوهجات من الفئة M التي تسبب عمومًا انقطاعات راديوية قصيرة تؤثر على المناطق القطبية للأرض، واحتمال بنسبة 25% لحدوث توهجات X التي تسبب انقطاعات راديوية في جميع أنحاء العالم.

ولكن هناك جانب إيجابي للنشاط الشمسي حيث يمكن أن يجلب أضواء الشفق القطبي المذهلة،الأمريكية، بما في ذلك مونتانا ومينيسوتا وداكوتا الشمالية.