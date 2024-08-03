شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات "موهبة" يتدربن على تصميم الروبوتات باستخدام الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 236 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، في برنامج ”موهبة“ الإثرائي الأكاديمي للعام 2024 بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، تحت شعار ”للسماء نسمو“.

إعداد جيل مبدع

اهتمام بالطلاب

ويستمر البرنامج 3 أسابيع، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور عبدالواحد المزروع، ورئيس البرنامج بالجامعة الدكتور ناصر الريس، وأولياء أمور الطلاب.وقالت رئيسة موهبة لقسم الطالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة مشاعل النمشان، إن الجامعة تعمل على إعداد جيل مبدع، يحمل راية التجديد والتطوير، إيمانًا منها بأن تأهيل الموهوبين هو مفتاح رقي الأمم وازدهارها، وأن اكتشاف القدرات والمهارات والاستثمار بها لها بالغ الأثر في الرقي والازدهار.وأوضحت أن البرنامج يسعى إلى أن يمتلك الطلاب والطالبات قدرات تمكنهم من المنافسة عالميًا من خلال تعزيز وتنمية الذكاءات المتعددة للباحث ”هاورد قارندر“، وهي الذكاء الحسابي المنطقي، والذكاء الطبيعي، والذكاء الاجتماعي، والذكاء المكاني، والذكاء اللغوي، والذكاء الحسي الحركي، والذكاء الوجودي، والذكاء الصوتي، والذكاء العاطفي.وأضافت أن البرنامج يشمل رحلات علمية لعددٍ من الكليات والمعامل في الجامعة؛ للاطلاع عن قرب على كيفية التعامل مع المواد والأجهزة والآليات فيها، والتعرف على ما يقوم به الطالب الجامعي في هذه المعامل، وعيش التجربة التي يقدمها لهم المشرفون على هذه المعامل، سواء الصحية أو الهندسة أو الحاسوبية وغيرها.بدورها، قالت الطالبة شهد آل ثويمر، إن هذا البرنامج يُعد من البرامج الهامة التي تسلط الضوء على مفاهيم متعددة تخص البحث العلمي والابتكار، وإنها حرصت على هذه المشاركة لاكتساب المهارات، مثمنة الجهود التي تبذلها الجامعة، للخروج بأفضل النتائج.وذكرت الطالبة زينب العوامي، أن مشاركتها هذا العام جاءت لحرصها على اكتساب الخبرة، والعمل مع الطالبات في سبيل العلم والمعرفة، على أن تتبعها مشاركات علمية أخرى في مجالات مختلفة.وأكدت الطالبة فاطمة الفرج أن برنامج ”موهبة“ سخّر كافة الإمكانيات والنخب من الأساتذة المتخصصين من كافة المجالات والتخصصات العلمية والأكاديمية، بما يعكس اهتمامهم الكبير بالطالب، الذي هو محور العملية التعليمية.من جهتها، ذكرت مقدمة مسار علم البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتورة فاطمة الغامدي، أن هذا البرنامج يقدم للمرة الأولى، ويشارك فيه 24 طالبة في الجامعة، والذي جاء لموائمة رؤية المملكة 2030 في مواكبة دعم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.وأضافت: تتدرب الطالبات على المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها في الواقع العملي، ومن خلال التطبيق العلمي على تصميم الروبوتات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً حماس الطالبات لهذا النوع من العلم، من خلال التدريبات العملية اليومية على البرمجة في ورشة الروبوتات.وبيّنت المشرفة على وحدة الطبية والحيوية في برنامج ”موهبة“ الدكتورة أماني القصيبي، أن البرنامج من البرامج المهمة لدى الطالبات، ويُعد من البرامج النوعية؛ بهدف إثراء المعرفة وبناء خبراتهن العلمية، وتعزيز مهاراتهن الشخصية، واستثمار الإجازة الصيفية بالشكل الأمثل، مختتمةً بأن البرنامج يساعد الطالب على اختيار التخصص المناسب له في المستقبل.