شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رؤساء Google وNetflix وOpenAI ينظمون حملة لجمع التبرعات لصالح كامالا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا الأمر وكأن صناعة التكنولوجيا تتجه نحو اللون الأحمر في هذه الانتخابات، حيث ألقى بعض من أكثر المستثمرين صخبًا في وادي السيليكون دعمهم خلف دونالد ترامب، ثم جاءت سلسلة من الأحداث التي تُظهر أن كامالا هاريس لا تزال لديها أصدقاء في أماكن التكنولوجيا الفائقة.

وبدأ الأمر بإعلان المؤسس المشارك لـ LinkedIn ريد هوفمان دعمه لهاريس في نفس اليوم الذي أنهى فيه بايدن حملته، كما دفع ريد هاستينجز، المؤسس المشارك لـ Netflix حوالي 7 ملايين دولار في خزائن حملتها الأسبوع الماضي، وفي يوم الأربعاء، تم إطلاق موقع VCs for Kamala مع أكثر من مائة من المستثمرين المغامرين الذين تعهدوا بالتصويت وجمع التبرعات لصالح هاريس.

والآن، اجتمع المديرون التنفيذيون من Google وNetflix وOpenAI معًا لاستضافة حملة لجمع التبرعات لصالح هاريس في واشنطن العاصمة، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيضم حفل الاستقبال في 27 أغسطس ضيفين خاصين هما جوش هسو، الذي عمل كمستشار قانوني رئيسي لهاريس في البيت الأبيض، وروهيني كوس أوغلو، التي كانت مستشارة للسياسة المحلية لنائب الرئيس، وفقًا لموقع على شبكة الإنترنت لجمع التبرعات اطلع عليه موقع Business Insider، وتبلغ تكلفة القبول تبرعًا بقيمة 500 دولار، على الرغم من أن التذاكر تصل إلى 6600 دولار.

وتضم لجنة الاستضافة المتخصصة في التكنولوجيا مسؤولين تنفيذيين في Google وNetflix وOpenAI يعملون في أدوار سياسية، بالإضافة إلى موظفين رفيعي المستوى في JPMorgan وMcKinsey & Company وOmidyar Network، وهي مؤسسة وصندوق استثماري مؤثر أسسه مؤسس eBay بيير أوميديار، ولم يستجب ممثلو Netflix وOpenAI لطلبات التعليق يوم الجمعة، ورفض متحدث باسم Google التعليق.

نشرت حملة هاريس أرقامًا مذهلة لجمع التبرعات في يوليو والتي أشعلتها جزئيًا الحماسة الجديدة بين المتبرعين من الجيل Z والألفية، وقد جمعت نائبة الرئيس 310 مليون دولار في يوليو ولديها الآن 377 مليون دولار في صندوق حربها، وفقًا لبيان صحفي من حملتها.

