شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مفاجئ بحذف تطبيق "إكس" من آب ستور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إجراء مفاجئ، حُذف تطبيق منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) من متجر التطبيقات ماك آب استور المملوك لشركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة وهو ما يشير إلى شطب التطبيق رسميًا من المتجر.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه عند البحث عن التطبيق سواء باسم إكس أو تويتر لن يظهر شيئا، كما أنه عند محاولة الدخول إلى موقع تنزيل التطبيق عبر أجهزة آبل لن يفتح الموقع وستظهر رسالة تقول إن هذا الموقع لم يعد متاحًا.

ويعني هذا أنه لم يعد ممكنا تنزيل التطبيق على أجهزة آبل وإنما يمكن الدخول إلى موقع منصة إكس عبر برامج تصفح الإنترنت واستخدامها.

في الوقت نفسه قال بعض المستخدمين الذين لديهم نسخة بالفعل من التطبيق إنهم يستخدمونه بطريقة طبيعية، في حين قال آخرون إن استخدام النسخة الخاصة بالكمبيوتر اللوحي آيباد مع ماك أو.إس يمكن أن يسبب مشكلات.



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