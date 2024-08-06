تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط سامسونج لدفع منصة Galaxy AI لهواتف Galaxy A55 وA35

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تقرير جديد إلى أن سامسونج تستعد لدفع منصة Galaxy AI لإصداراتها المتوسطة من هواتف Galaxy A55 وGalaxy A35.

قدمت شركة سامسونج منصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI لإصدارتها المميزة من الهواتف الذكية، واليوم تكشف أحدث التقارير عن خطط الشركة لدفع حزمة الذكاء الإصطناعي للإصدارات المتوسطة من الهواتف الذكية.

ومن المقرر أن يتم دفع حزمة الذكاء الإصطناعي في هذه الإصدارات كجزء من تحديث One UI 6.1.1، إلا أن التقرير لم يكشف عن موعد محدد لدفع هذا التحديث.

ومن المتوقع أن يتم دفع منصة Galaxy AI لهواتف Galaxy A55 وGalaxy A35 هذا الشهر أو الشهر المقبل، كما بشير التقرير إلى أن التحديث لن يقدم كافة مميزات الذكاء الإصطناعي لهذه الإصدارات.

أيضاً لم يحدد التقرير المميزات المقرر دفعها لهواتف Galaxy A55 وGalaxy A35، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج لن تقدم مميزات الذكاء الإصطناعي التي تتطلب قوة معالجة أكبر في هذه الإصدارت.

يذكر أن هواتف Galaxy A55 وGalaxy A35 ستكون أولى الإصدارات المتوسطة التي تحصل على حزمة Galaxy AI، إلا أن التقرير لم يؤكد على جلب الحزمة لمزيد من الإصدارات المتوسطة من هواتف سامسونج، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من العملاق الكوري خلال الفترة القادمة.

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