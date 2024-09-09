تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن ساعة Apple Watch Series 10 بتصميم نحيف وشاشة كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث ابل اليوم لكشف النقاب عن جيل جديد من أجهزة ابل، ولقد كانت ساعة Apple Watch Series 10 الذكية واحدة من منتجات ابل، والتي انطلقت بتصميم نحيف وشاشة أكبر من إصدار Ultra.

تتميز ساعة Apple Watch Series 10 الذكية بشاشة OLED بزوايا واسعة وحجم أكبر مقارنة بإصدار Ultra، حيث تؤكد ابل على أنها أنحف وأكبر شاشة قدمت في ساعات ابل الذكية.

وتنطلق Series 10 بسمك 9.7مم، أي أنحف من إصدار ابل السابق بنسبة 10%، وأيضاً وزن أقل بنسبة 20% مقارنة بإصدار Series 9 المميز بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأقل بنسبة 10% مقارنة بإصدار الألومنيوم.

وتتميز Series 10 بتصميم من التيتانيوم من فئة Grade 5 والذي تستبدل به أبل التصميم الفولاذي للساعات الذكية.

كما تؤكد ابل على أن هذا الإصدار يتميز بدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن نسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط، وترتكز الساعة الذكية على الشبكات العصبية في الإتصال بالإنترنت لخفض التشويش عند إجراء المكالمات بالساعة الذكية.

وتشير ابل أن الساعة الذكية تأتي بقدرة على تشغيل الموسيقى والبودكاست مباشرة عبر المكبرات الصوتية للمرة الأولى في ساعات ابل.

وتضم الساعة الذكية مقياس لعمق حتى 20 قدم، وأيضاً قياس درجة حرارة الماء، وتتميز بتصميم معدني في الغطاء الخلفي مع antenna مدمجة.

أيضاً تعمل ساعة Series 10 على إطلاق تنبيهات عند توقف التنفس في ساعات النوم، مع خوارزمية متطورة ترتكز على التعلم الآلي لمتابعة أسلوب المستخدم، وتتوفر الساعة الذكية بألوان الأسود والذهبي الوردي مع اللون الفضي، وتتوفر Apple Watch Series 10 بسعر 399 دولار، بينما يأتي النموذج الخلوي بسعر 499 دولار وتتوفر بدءاً م 20 من سبتمبر.

المصدر