تكنولوجيا: ابل تكشف النقاب عن هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus بسعر يبدأ من 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل النقاب الآن عن هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus التي تنطلق بزر الأكشن، ورقاقة A18، ومستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف iPhone 16 بحجم 6.1 إنش، بينما يتميز إصدار iPhone 16 Plus بحجم 6.7 إنش، مع ميزة جديدة في هذه الإصدارات لدعم التحكم في الكاميرة مباشرة من الإطار الجانبي للهاتف.

وتأتي الآداة الجديدة التي تدعم التحكم في الكاميرة إلى أسفل زر التشغيل الرئيسي في الهاتف، ويمكن لهذه الآداة أن تقدم الدعم للمستخدم في التحكم في أكثر من إجراء في تطبيق الكاميرة من خلال الضغط أو التمرير.

وتتميز الآداة بتصميم مسطح في إطار الهاتف، مع إستجابة لمسية، حيث يمكن النقر للتحكم في الكاميرة أو تشغيل تطبيق الكاميرة أو الضغط المطول لبدء تسجيل الفيديو.

كما يمكن للآداة الجديدة أن تدعم المستخدم في ميزة التكبير السريع في الكاميرة أو إمكانيات أخرى، من جانب أخر تأتي الإصدارات الرئيسية هذا العام بزر Action الذي كان من بين المواصفات الحصرية على إصدارات Pro العام الماضي.

وتؤكد ابل على دعم هذه الإصدارات بعمر أطول في البطارية، وشاشات بسطوع أعلى، وتصميم أكثر متانة، كما تدعم هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus تقنية Wi-Fi 7، وتدعم رقاقة A18 الجديدة هذه الإصدارات بآداء أسرع مع محرك عصبي لدعم مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في منصة “Apple Intelligence”.

أيضاً تقدم ابل هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus بتصميم زجاجي بألوان ساطعة تتضمن الأزرق، والأزرق بلون البحر والأبيض وأيضاً اللون الوردي إلى جانب الأسود.

كما تؤكد ابل على أن معالج A18 يأتي بآداء أسرع بنسبة 30% مقارنة بالإصدارات السابقة، وتدعم هذه الإصدارات مميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي.

ومن المقرر أن تتوافق ميزة التحكم في الكاميرة الجديدة مع ميزة الذكاء الإصطناعي “Visual Intelligence”، والتي تدعم المستخدم بتفاصيل الأشياء في viewfinder.

ويتميز هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus بكاميرات رئيسية بتصميم رأسي، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يدعم لقطات Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل أيضاً، مع كاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

ويبدأ سعر iPhone 16 من 799 دولار، بينما يتوفر إصدار iPhone 16 Plus بسعر يبدأ من 899 دولار للنموذج الرئيسي المميز بسعة 128 جيجا بايت.

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