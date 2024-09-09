تكنولوجيا: ابل تطلق تحديث ساعة Apple Watch Ultra 2‌ الذكية باللون الأسود اللامع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال فعاليات مؤتمرها اليوم عن تحديث جديد لساعة Apple Watch Ultra 2‌ الذكية الذي يتوفر باللون الأسود اللامع مع حزام ميلانيزي من التيتانيوم وأيضاً نموذج هيرميس.

انطلق التحديث الجديد لساعة Ultra اليوم بإختيار جديد في ألوان الساعة الذكية، حيث تأتي الساعة باللون الأسود اللامع كلياً، مع هيكل للساعة الذكية مصمم من التيتانيوم.

ويتكامل هذا التصميم في النموذج الجديد من ساعة Apple Watch Ultra 2‌ مع حلقة ميلانيزية جديدة مصممة خصيصًا لهذا النموذج والتي تتميز بتصميم من التيتانيوم المنسوج مع مشبك على شكل مظلة، وتتوفر بلون التيتانيوم الطبيعي أو الأسود.

وتستمر ابل في تعاونها مع شركة Hermès مع إصدارها الخاص Hermès ‌Apple Watch Ultra 2‌، الذي يأتي بواجهة حصرية ومشبك من التيتانيوم، وتتوفر الساعة بسعر يبدأ من 799 دولار، على أن تبدأ ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق اليوم، وتبدأ الشحن من 20 سبتمبر.

المصدر