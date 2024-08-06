تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف Huawei nova Flip بشاشة LTPO OLED وشحن سريع بقدرة 66W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي مؤخراً عن هاتفها الصدفي القابل للطي Huawei nova Flip الذي يضم شاشة بتقنية LTPO OLED، ويدعم الشحن السريع بقدرة 66W، وينطلق بسعر يبدأ من 744 دولار.

يتميز هاتف nova Flip بشاشة OLED في الغطاء الخارجي بحجم 2.14 إنش، بينما تأتي الشاشة الداخلية بتقنية LTPO OLED وحجم 6.94 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم معدل تحديث متغير من 1-120Hz.

أيضاً يمكن لشاشة الغطاء أن تدعم العمل بمهام “viewfinder” لمعاينة الصور ومقاطع الفيديو، كما تدعم الشاشة عرض المعلومات من بعض التطبيقات مثل الطقس، الموسيقى والتقويم.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف nova Flip بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/1.9، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويتميز تصميم nova Flip بمفصل القطرة الميكانيكي والذي يتميز بمتانة أعلى، وعند فتح الشاشة يتميز هاتف الهاتف بسماكة 6.88مم، ووزن 195 جرام.

من جانب أخر لم تكشف هواوي بشكل واضح عن المعالج الذي يدعم هذا الإصدار، أو مواصفات الذاكرة العشوائية في الهاتف، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يضم رقاقة Kirin 8000.

وينطلق الهاتف بواجهة HarmonyOS 4.2، التي تأتي بعدد من مميزات الذكاء الإصطناعي، والتي تشمل آداءة إزالة الكائنات من الصور، وآداة لإختيار النصوص في الصور، وميزة إنشاء الصور.

أيضاً يضم Nova Flip بطارية بقدرة 4400 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويتوفر Huawei nova Flip بألوان الأخضر، والوردي، والأبيض، وأيضاً اللون الأسود، على أن يبدأ سعر الهاتف من 744 دولار.

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