تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف vivo V40 وvivo V40 Pro بتصميم فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo اليوم النقاب عن هواتف vivo V40 وvivo V40 Pro التي تنطلق بسعة كبيرة للبطارية وتصميم فائق النحافة.

تدعم الشركة هاتف vivo V40 بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 الذي قدم في هاتف vivo V30، بينما يأتي هاتف vivo V40 Pro بترقية مع معالج Dimensity 9200 Plus.

ويتميز هاتفي vivo V40 وvivo V40 Pro بنفس الأبعاد 164.2 في 74.9 في 7.58مم، وشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، كما تدعم شاشة الهاتفين معدل تحديث 120 Hz، ودقة عرض 2800 في 1260 بيكسل.

أيضاً يصل السطوع في شاشة الهاتفين إلى 4500 nit، وهي ترقية كبيرة مقارنة بسلسلة هواتف V30، ويتوسط شاشة الإصدارات الجديدة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بمستشعر ISOCELL JN1 بدقة 50 ميجا بيكسل.

ويأتي هاتف V40 Pro بإعدادات للكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي Sony IMX921 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX816 بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات telephoto portrait، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

من جانب أخر يأتي هاتف V40 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع دعم “AI Aura Light Portrait” وحلقة فلاش LED.

ويرتكز الهاتفين على واجهة Funtouch OS 14 ونظام تشغيل Android 14، ويضم الهاتفين بطارية بقدرة 5500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

ويتوفر vivo V40 بعدد من النماذج تبدأ من نموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر يبدأ من 480 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت رام.

ويأتي هاتف vivo V40 Pro بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر يبدأ من 655 دولار، ويأتي أعلى نموذج أيضاً بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

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