هل قام جوجل بحذف مواقيت الصلاة مع خدمة البحث ؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المهندس المصري محمود فرج خبير تكنولوجيا المعلومات حقيقة إزالة المحرك الشهير غوغل "مواقيت الصلاة" من صفحة خدمات البحث الرئيسية، مؤكدا أنه مجرد تعديل وليس قرارا نهائيا بالإزالة.

وأوضح المهندس فرج أن مشكلة عدم ظهور "مواقيت الصلاة" ليس لها علاقة بـ خوارزميات غوغل.

وأشار إلى أن المحرك غوغل يقوم بعرض الأشياء من المصدر الأساسي الخاص به، وإذا حدث تغيير أو تعديل في المصدر، فسوف ينعكس على تغيير ما يظهر على صفحة غوغل الرئيسية.

وقال المهندس فرج: "بما أننا في مصر فإن مصدر غوغل لمواقيت الصلاة هو الهيئة المصرية العامة للمساحة، وباعتباره مصدرا رسميا وموثوقا فيه كان يظهر في الأول".

وأضاف: واضح إن هناك ثمة تغييرات أو تحديثات للموقع نفسه.

وتابع: ما حصل ليس له علاقة بخوارزميات غوغل أو بمحرك البحث نفسه، لكن التعديل حدث في المصدر الأساسي الذي يعرض "مواقيت الصلاة".

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن خلال الفترة القادمة سيتم تفعيل التعديلات بالتنسيق بين الهيئة المسؤولة وشركة غوغل، وستبدأ بالظهور مرة أخرى.