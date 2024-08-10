شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاتصالات" تطلق مسابقة بحثية عالمية.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن إطلاق مسابقة (Competition on Non-Terrestrial Networks for 6G) البحثية العالمية.

يأتي هذا بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، مشيرة إلى أن المسابقة تعنى بإيجاد حلول ابتكارية في مجال الجيل السادس للشبكات غير الأرضية. الشبكات غير الأرضية والاتصالات المستقبلية وتستهدف المسابقة دعم البحث وتشجيع الابتكار في مجال الشبكات غير الأرضية والاتصالات المستقبلية.

وذكرت الهيئة أن تقديم الأوراق العلمية والبحثية يستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2024م، وفق الشروط الموضحة في الموقع الإلكتروني للمسابقة. التقديم على المسابقة وسيجري تحكيم الأوراق المقدمة ودعوة أبرز عشرة أفكار منها للعرض على منصة "المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية" الذي ستنعقد أعماله في الرياض خلال 25 و26 من نوفمبر المقبل.

أيضًا ستُقيّم الأفكار المقبولة حينها، وتمنح الجوائز لأفضل ثلاثة أوراق منها.

ودعت الهيئة الباحثين والباحثات إلى التقديم من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

