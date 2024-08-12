عاصفة ترابية شديدة تضرب جنوب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت منطقة شرق العوينات جنوب غرب محافظة الوادي الجديد أقصى جنوب مصر، الأحد، عواصف ترابية شديدة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.

ولليوم التاسع على التوالي تشهد منطقة شرق العوينات تقلبات جوية تمثلت في أمطار غزيرة وعواصف ترابية مع ارتفاعات مطردة في درجات حرارة الطقس.

ووجه المحافظ، برفع حالة الاستعداد بكافة المراكز وتفعيل غرف العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ لتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، ومتابعة حالة الطرق ورفع تراكم الرمال خاصة بالطرق السريعة، كما أهاب المحافظ المواطنين توخي الحذر وتقليل الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.