تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث جوجل اليوم لكشف النقاب عن إصدارات Pixel الجديدة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي اليوم.

تشير التسريبات إلى أن سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية ستأتي بميزة إدراك المحادثات، كما طورت السماعة اللاسلكية لتتصل بآلية سلسة مع ساعات Pixel Watch الذكية، وجهاز Pixel اللوحي، وأيضاً هواتف Pixel.

من جانب أخر تأتي سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية بعمر بطارية يصل إلى 8 ساعات من التشغيل، بينما يمكن للحافظة أن تدعم تمديد عمر التشغيل في السماعة اللاسلكية إلى 30 ساعة.

من جانب أخر تدعم جوجل سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية بمعالج Google Tensor A1، والذي يعمل على تحسين تقنية إلغاء الضوضاء في السماعة، وتشير التسريبات إلى أن السماعة ستأتي بتعزيز مضاعف لآداء إلغاء الضوضاء.

يذكر أن سماعة Pixel Buds Pro 2 اللاسلكية تنطلق للأسواق خلال الفترة القادمة بسعر 229 دولار، لذا نترقب الإعلان الرسمي اليوم لمزيد من التفاصيل.

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