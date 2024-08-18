تكنولوجيا: هاتف Realme 13 5G المرتقب يظهر في منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق إصدار 5G من هاتف Realme 13 قريباً، ولقد رصد هذا الإصدار بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench.

ينطلق هاتف Realme 13 5G قريباً بتصميم مسطح في الحواف، ولقد قدمت الشركة Realme 12 بمعالج Dimensity 6100 Plus الذي يأتي بتعزيز للسرعة إلى 2.4GHz أي بنسبة 10%.

ولقد رصد الإصدار الجديد بنموذج رقم “realme RMX3951” في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 6300، وهو إصدار يحاكي نموذج RMX3952 الذي ظهر في قاعدة بيانات TENAA بمعالج Dimensity 6100 Plus.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن النموذج الأخير يعود إلى هاتف Realme 13 5G الذي ينطلق قريباً في السوق الصيني، بينما يعود نموذج RMX3951 على الإصدار الخاص بالأسواق العالمية.

أيضاً سجل النموذج الذي رصد في منصة Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر نموذج RMX3952 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن Realme 13 5G بشكل رسمي قريباً في الأسواق.

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