تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Vivo Y19s قبل الإعلان الرسمي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة Vivo على تطوير إصدار جديد منخفض التكلفة من هواتفها الذكية، ولقد رصد هاتف Vivo Y19s بالفعل إستعداداً للإعلان الرسمي.

كشفت التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات IMEI عن بعض التفاصيل حول إصدار Vivo المرتقب Vivo Y19s، والذي يأتي بعد إصدار Vivo Y18s الذي انطلق بشكل رسمي للأسواق منذ بضعة أشهر.

ولقد ظهر هاتف Vivo Y19s في قاعدة بيانات IMEI بنموذج رقم V2419، كما يأتي هذا الإصدار بنفس المواصفات التي قدمت في الإصدار السابق Y18s مع بعض التحسينات.

ويتميز هاتف Vivo Y18s الحالي بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85.

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