تكنولوجيا: رصد Lenovo Legion Y700 2024 المخصص للألعاب برقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة لينوفو في الإستعداد لإطلاق إصدار جديد من الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب، ولقد رصد Legion Y700 2024 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

قدمت لينوفو جهاز Legion Y700 matte في بداية هذا العام للأسواق، والآن رصد إصدار جديد من أجهزة الشركة المخصصة للألعاب.

ولقد ظهر الإصدار الجديد في منصة Geekbench وهو إصدار Legion Y700 2024 الذي سجل في قاعدة البيانات بنموذج رقم TB321FU، ويضم معالج Snapdragon 8 Gen 3، ولقد سجل الجهاز 2209 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و6509 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما يظهر الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن ينطلق جهاز Legion Y700 (2024) بشكل رسمي للأسواق خلال بضعة أشهر.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار يضم شاشة بحجم 8.8 إنش، مع بعض التحسينات للمواصفات التي قدمت في إصدار Legion Y700 (2023).

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