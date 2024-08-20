تكنولوجيا: أجهزة Galaxy Tab S10+ و Tab S10 Ultra تحصل على شهادة 3C مع تأكيد سرعة الشحن البالغة 45 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم سامسونج بتغيير الأمور في تشكيلة الأجهزة اللوحية الرئيسية الخاصة بها هذا العام، سيستخدم كلا الجهازين Galaxy Tab S10 معالج Dimensity 9300+ بدلاً من شرائح Snapdragon التقليدية.

ومع ذلك، ستبقى بعض الأشياء كما هي، مثل سرعة الشحن للوحتين.

تدعم إصدارات Galaxy Tab S9 العام الماضي الشحن بقوة 45 واط. وتكشف تفاصيل الشهادة الواردة من شهادة 3C الصينية أن سامسونج Galaxy Tab S10+ (SM-X820) و Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926C) سيتم شحنهما أيضًا بقوة 45 واط.

وتشير الشهادة إلى أنه سيتم بيع الألواح بدون شواحن، لذلك ستحتاج إلى شاحن USB-PD الخاص بك، استنادًا إلى قائمة 3C، تحتاج الأجهزة اللوحية إلى 10 فولت و 4.5 أمبير.

لا توجد معلومات حول سعة البطارية، لكننا لا نتوقع تغييرات كبيرة من سلسلة Tab S9.

لم تحدد سامسونج موعدًا رسميًا للكشف عن سلسلة Tab S10 ولكن التوقعات الحالية تشير إلى إطلاقها في شهر أكتوبر.

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