تكنولوجيا: إستعراض لجهاز ASUS ZenBook S 16 AMD AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنافس Asus في سوق أجهزة الحاسب المحمول بجهاز ZenBook S 16 AMD AI وهو من أول أجهزة الحاسب المحمول الذي يجمع بين التصميم الأنيق النحيف والوزن الخفيف مع معالج قوي ومميزات الذكاء الإصطناعي، وفي السطور القادمة نستعرض كافة التفاصيل المقدمة في هذا الإصدار.

التصميم

طورت Asus جهاز ZenBook S 16 بهيكل يرتكز على “Ceraluminum” وهي تقنية مرتفعة من السيراميك، ليجمع بين المتانة والتصميم الأنيق والنحيف وأيضاً الوزن الخفيف الذي يدعم المستخدم بتجربة سلسة في التنقل.

أيضاً قامت الشركة بإعادة تصميم الجهاز من الداخل إلى الخارج بشكل كامل، حيث يضم شاشة 16 إنش، ويتميز بوزن 1.5 كجم، وسماكة 12مم فقط.

وتدعم Asus الجهاز بشاشة OLED بحجم 16 إنش، كما يأتي بعدد 6 من المكبرات الصوتية لتجربة صوتية مذهلة،أيضاً يضم نظام تبريد متقدم يتضمن مراوح مزدوجة، وحجرة بخار فائقة النحافة.

الجهاز يتضمن أيضاً عدد من المنافذ التي تستهدف دعم المستخدم مثل منفذ USB 3.2 من الجيل الثاني فئة A، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD في الجانب الأيمن، ومنفذ HDMI 2.1، وUSB4 فئة C، وأيضاً مدخل للصوتيات في الجانب الأيسر.

ويضم الجهاز كاميرة ويب مدعومة بمميزات الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم في مكالمات الفيديو والإجتماعات، كما تدعم “ASUS AiSense”، وWindows Studio Effects التي تقدم أفضل آداء في مكالمات الفيديو، وتدعم الكاميرة “Windows Hello” للتسجيل وحماية خصوصية المستخدم.

من جانب أخر يضم الجهاز لوحة لمس بتصميم كبير الحجم بتجربة ممتازة في الإستخدام، ولا يختلف الحال مع لوحة المفاتيح التي تأتي بإضاءة خلفية خفيفة وتجربة مريحة جداً في الإستخدام لساعات طويلة في الكتابة أو الألعاب.

وفي الإتصال يدعم الجهاز تقنية WiFi 7، ودعم تقنية البلوتوث التي بأقوى إشارة لإتصال 3 من سماعات في نفس الوقت، لذا يأتي الجهاز بتقنية إتصال فعالة وقوية.

ويضم الجهاز بطارية 78W، كما يأتي مع محول شحن بحجم صغير جداً، وكابل طويل، لذا سيدعم المستخدم بتجربة ممتازة في التنقل.

الشاشة

يضم ZenBook S 16 AMD AI شاشة Lumina OLED من Asus بحجم 16 إنش، والتي تقدم عرض ممتاز بجودة عرض 3K أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً تقدم الشاشة سطوع بنسبة 550 nits، كما أنها تقدم إستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية لآداء ممتاز في تشغيل الألعاب ومحتوى الفيديو.

الشاشة تدعم أيضاً تغطية لونية بتدرج في نطاق واسع بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، وتغطية بنسبة 133% بمعايير sRGB، كما تأتي الشاشة بتباين 1000000:1، وتدعم معايير TUV التي تؤكد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء المنبعثة من الشاشة بنسبة 70%.

وتدعم الشاشة إنتاج ما يصل إلى 1.07 مليار لون، لذا ستقدم عرض حيوي ونابض بالحياة مع تشغيل الفيديو والألعاب أو التصفح أو حتى لدعم مهام تحرير الصور والفيديو بآداء ممتاز، وتتكامل تجربة العرض المذهلة في الجهاز بتجربة صوتية رائعة.

الآداء

يدعم هذا النموذج من الجهاز معالج Ryzen AI 9 HX 370، كما يأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 2 تيرابايت في سعة PCIe 4.0 SSD، ويقدم قدرة TDP 28W، كما يضم الجهاز محرك Ryzen AI بأداء 50 TOP لدعم تقنيات ومميزات الذكاء الإصطناعي.

لن تدعم الذاكرة الترقية إلا أن التجربة ستؤكد على أن الترقية لمواصفات الذاكرة العشوائية غير مطلوبة، حيث يقدم آداء ممتاز في مختلف المهام، بتردد يصل إلى 7500ميجاهيرتز، وتتكامل هذه المواصفات مع سعة ممتازة 2 تيرابايت.

وأيضاً يعزز الآداء في الإتصال مع دعم تقنية WiFi 7، والبلوتوث 5.4، لذا يقدم الجهاز آداء وتغطية ممتازة في الإتصال بالشبكات، أو إقتران الملحقات.

ويأتي هذا الإصدار بشكل خاص مع تقنية الذكاء الإصطناعي المقدمة في معالج AMD وكروت الشاشة المخصصة لهذه الفئة من المعالجات، ويأتي على رأس هذه التقنيات “Amuse 2.0” وهي تقنية توليد الصور بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، وترتكز هذه التقنية على واجهة بسيطة جداً وبتجربة سلسة للعمل.

أيضاً من بين التقنيات المقدمة في هذا الإصدار “Asus StoryCube”، وهو مركز وسائط متكامل يتيح للمستخدم تنسيق الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها بشكل تلقائي إلى برامج التحرير أو مشاركتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

ويرتكز تنسيق الصور ومقاطع الفيديو في هذه الميزة وفقاً لعدد كبير من التصنيفات التي تختلف وفقاً للتوقيت، ومواقع المشاهد، وغيرها من الأدوات، لذا يقدم الجهاز آداء رائع في جلب العديد من مميزات الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدم.

المعالج المستخدم في هذا الإصدار وهو Ryzen AI 9 HX 370، وهو معالج يتضمن 12 من الأنوية بتردد يصل إلى 5.1 جيجا هيرتز، أيضاً يأتي المعالج مع كرت شاشة متصل وهو Radeon 890m وهو من أفضل كروت الشاشة المتصلة المقدمة من AMD.

وتتكامل هذه المواصفات لدفع آداء ممتاز في الجهاز، وفي تجربة الجهاز لتشغيل ألعاب مكثفة قدم الجهاز آداء ممتاز حتى مع التصميم النحيف للجهاز.

وأكدت التجربة العملية أيضاً على قدرة الجهاز على الحفاظ على ثبات آداء وحرارة الجهاز حتى في الألعاب المكثفة، حتى مع جلسات الألعاب الطويلة، لذا يمكن التأكيد على أن المعالج المقدم في هذا الإصدار ممتاز.

البطارية

لا شك أن هذا الآداء الممتاز في جهاز ZenBook S 16 AMD AI يحتاج إلى بطارية تقدم عمر شحن جيد لدعم المستخدم، ويأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 78W بعمر شحن يوم كامل.

ومع ضبط الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، والتصفح بشكل تقليدي، وإستخدام مواقع التواصل، وتطبيق Team وأيضاً إجراء بعض من مكالمات الفيديو، وتحرير صور ومقاطع فيديو من وقت إلى آخر على مدار اليوم، ومشاهدة بعض من محتوى الفيديو قدم الجهاز عمر شحن يصل إلى 9 ساعات و43 دقيقة.

ومع خفض معدل التحديث في الشاشة إلى 60Hz سيقدم لك الجهاز ساعة إضافية من التشغيل مع الكثير من المهام، لذا بشكل عام ستقدم البطارية آداء ممتاز في دعم المستخدم، ولشحن نسبة 80% إستغرق الجهاز 79 دقيقة لذا يمكن شحن الجهاز بآداء سريع أيضاً.

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يعد جهاز ZenBook S 16 AMD AI من أفضل أجهزة الحاسب المحمول التي قدمت من Asus بتعزيز خاص من تقنية الذكاء الإصطناعي في عام 2024، والذي يجمع بين التصميم الأنيق العصري فائق النحافة مع وزن خفيف دون أن يتم التضحية بالتكوينات الداخلية التي تشمل معالج ممتاز وذاكرة وسعة تخزين تتكامل لتقدم آداء مبهر، ويمكن أن تحصل على تجربتك الخاصة لهذا الإصدار عند شراء ZenBook S 16 AMD AI عبر الرابط التالي:

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