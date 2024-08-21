شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Genshin Impact قادمة إلى Xbox هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

ستجلب Genshin Impact عالمها الخيالي إلى Xbox هذا الخريف خلال Gamescom 2024، وأعلن المطور HoYoverse أن لعبة العالم المفتوح المجانية ستكون متاحة على Xbox Series X|S وXbox Cloud Gaming بدءًا من 20 نوفمبر.

مع هذا الإصدار، سيتلقى لاعبو Xbox نفس التحديثات واللعب المشترك والتقدم المشترك كما حصل عليه Genshin على الأنظمة الأساسية الأخرى ، ويمكن إدراجه في قائمة الرغبات اليوم ويمكن للاعبي Xbox Game Pass تثبيته مسبقًا اليوم أيضًا.

ومنذ ظهورها لأول مرة في سبتمبر 2020، حصلت Genshin Impact على العديد من تحديثات المحتوى، ووصلت إلى منصات إضافية، بل إنها أنتجت سلسلة رسوم متحركة.

وتابعت HoYovere هذا النجاح الدولي بلقب خيال علمي مماثل، Honkai: Star Rail، في الربيع الماضي ثم مع Zenless Zone Zero هذا الربيع.